Campana Joven celebrará Halloween con una jornada de terror y diversión

Este sábado 11, en la sede del Espacio Campana Joven, se celebrará una tarde-noche especial de Halloween. La actividad se desarrollará de 16 a 22 y estará abierta a toda la comunidad de forma libre y gratuita.

La jornada contará con múltiples atractivos. Habrá un “mini cine de terror”, que invita a sumergirse en un mar de sustos con las películas más aterradoras, y un “concurso de dibujos terroríficos”, que propone crear la obra más espeluznante para ganar importantes premios.

También se desarrollará un “concurso del mejor disfraz” con la idea que todos los participantes se vistan de su personaje más aterrador. Y habrá un trivia de Halloween, que pondrá a prueba los conocimientos sobre mitos y leyendas.

Como es tradición en esta celebración, se repartirán dulces y el lugar contará con una decoración especialmente preparada para que chicos y grandes vivan una experiencia única y llena de risas.