Abella mantuvo una reunión de trabajo con la Unión Industrial

En el marco de sus habituales reuniones con instituciones que representan a diferentes sectores de la ciudad, el intendente Sebastián Abella recibió este martes en su despacho al Presidente de la Unión Industrial de Campana (UIC), Néstor Manucci.

Durante este encuentro de trabajo, el jefe comunal y el titular de la entidad repasaron y analizaron diversas acciones que el Municipio está llevando adelante a los fines de mejorar las condiciones de desarrollo del sector industrial y empresarial en la ciudad.

En ese sentido se evaluaron las obras encaradas para fortalecer la infraestructura industrial existente, como el proyecto que generará una salida directa desde la autopista Panamericana hacia el Parque Industrial Campana a los fines de brindarle mayor competitividad y atraer nuevas radicaciones que potencien la actividad.

“Trabajamos permanentemente para que las empresas ya instaladas en la ciudad puedan seguir creciendo y también para atraer nuevas inversiones que impulsen el desarrollo de Campana, generando más oportunidades para el sector pyme y más puestos de trabajo para nuestros vecinos”, remarcó el jefe comunal tras la reunión.