Emprendedores sumaron nuevas habilidades para potenciar sus negocios

La propuesta se impulsa en el marco de la Academia de Emprendedores del Municipio y se desarrolló ante una gran cantidad de vecinos. El próximo taller será el 20 de octubre donde se tratará “Medios de Pago”.

Dando continuidad a las acciones para potenciar a los emprendedores, el Municipio llevó adelante un taller gratuito: esta vez destinado a desarrollar habilidades.

El encuentro contó con una gran convocatoria de emprendedores que participaron activamente en cada una de las propuestas llevadas a cabo por la facilitadora Paola Kasianoff.

Este taller se impulsa de forma colaborativa entre la Dirección de Juventud de la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura, y la Dirección General de Empleo y Economía Social de la Secretaría de Desarrollo Económico.

El próximo taller gratuito para emprendedores de la ciudad será el 20 de octubre y abordará “Medios de Pago”.