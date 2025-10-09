Gendarmería secuestró cubiertas de un camión

En un operativo realizado el pasado martes, efectivos de Gendarmería Nacional secuestró cubiertas en un camión que no estaban homologadas.

Gendarmes pertenecientes a la Sección Seguridad “Paraná de Las Palmas”, dependientes del Escuadrón 63 “Zárate- Brazo Largo”, detuvieron a un camión sobre la Ruta 12, km 85.500, a la altura donde funcionaba el peaje.

Allí un transporte de encomiendas que provenía de Misiones presentó en su semiacoplado varios bultos con cubiertas.

A razón de una posible infracción al Código Aduanero se dio intervención al Juzgado Federal de Campana, orientando que los abran.

En presencia de testigos y personal del Arca- Campana se abrieron 75 bultos conteniendo un total de 486 cubiertas de diferentes rodados, todas de origen extranjero.

En tal sentido al evidenciar una infracción a Ley 22.415 (Código Aduanero) se procedió al secuestro de las cubiertas quedando a disposición del Juzgado Federal.

Cabe resaltar que las cubiertas que ingresan de manera ilegal al país, no cuentan con una homologación ni proceso que garantice que cumplan con las normas técnicas y de seguridad vigentes, mucho menos una garantía local, y más aún son un riesgo inminente para los usuarios debido a que son transportadas algunos cubiertas en el interior de otras de mayor tamaño, de esa manera fuerzan al material y lo deforman, y al ser de una dudosa procedencia la durabilidad y el rendimiento son muy efímeros.