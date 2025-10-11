Salud Mental: Charla en la UCR

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Unión Cívica Radical (UCR) de Zárate organizó una charla abierta sobre prevención del suicidio y autolesiones, con el objetivo de brindar herramientas concretas para la detección temprana y el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad emocional.

La disertación principal estuvo a cargo de Nancy Olivares, quien compartió valiosos recursos para identificar señales de alerta y promover entornos de contención.

Olivares destacó que “todos podemos ser detectores” y subrayó la importancia de la escucha activa, el estar presente y el acompañar sin juzgar.

También participó Laura Goris, directora de Salud Mental del Municipio de Zárate, quien presentó las herramientas y dispositivos con los que cuenta el municipio para abordar estos casos, reforzando el compromiso institucional con la salud mental comunitaria.

El encuentro convocó a vecinos, profesionales y referentes sociales, generando un espacio de reflexión y aprendizaje colectivo. Desde la organización se remarcó que este tipo de iniciativas buscan romper el silencio, sensibilizar y construir redes de apoyo que salvan vidas.

Laura Goris y Lic. Patricia Olivares.