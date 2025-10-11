Salud Mental: Proyecto de Alejandra Berni

El tema de la salud mental y su derivación en situaciones que, lamentablemente hemos puesto de relieve en estas páginas, torna imprescindible que se aborde la problemática con atención en la complejidad y multicausalidad que implica el tema. Para abordarla y contribuir a disminuirla, la estrategia principal es la prevención, entendida desde una perspectiva de cuidados integrales y colectivos, en especial en los grupos etarios de adolescentes y de personas mayores.

La concejal Alejandra Berni expresó su preocupación por la situación de la salud mental en Zárate y, paralelamente, reclamó que el Ejecutivo Municipal informe cuál es el abordaje que se está realizando en esta materia.

En diálogo con La Voz, Alejandra Berni expresó que “desde el mes de marzo venimos planteando este tema en el Concejo Deliberante, solicitando al Ejecutivo que dé precisiones sobre qué políticas se están destinando a salud mental en nuestra ciudad” y remarcó que la problemática “no es ajena a Zárate” y que se trata de una situación que afecta de manera directa a las familias locales. “Estamos construyendo el presente y el futuro sobre bases muy frágiles. Es un tema que debemos abordar en conjunto, con seriedad y responsabilidad”, enfatizó.

Le consultamos cuál es el objetivo y a que aspira llegar con su pedido y manifestó que es lograr que “se fortalezcan las políticas públicas de salud mental en nuestro distrito, tanto en Zárate como en Lima, ya que considero -dijo- que la salud mental no puede seguir siendo un tema postergado. Es fundamental que el Estado local dé respuestas concretas”.

La concejal sostuvo que es “necesario promover líneas de acción para el abordaje integral del tratamiento de la salud mental, y se tiene que establecer un núcleo articulador del trabajo interdisciplinario entre los distintos niveles de atención” y dijo que ella pretende que se fortalezcan “ las acciones de los distintos efectores locales, y que se trabaje en forma mancomunada tanto para potenciar los recursos existentes como para promover la creación de otros nuevos”.

Asimismo se manifestó acerca de la necesidad de garantizar “el abordaje temprano de las patologías y el fortalecimiento de la red de atención” y que todo apunte “ a la inclusión social, el fortalecimiento de las redes sociales y la mejora de la calidad de vida” finalizó Berni.