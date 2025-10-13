Cloacas en Las Acacias: “Es una obra que cambia para siempre la vida de las familias”

El intendente Abella recorrió los trabajos que se realizan en la calle José Hernández para conectar a más viviendas al servicio. Allí dialogó con vecinos y comerciantes, quienes le agradecieron por “esta obra histórica”.

Con la premisa de transformar la realidad de los diferentes barrios y mejorar la calidad de vida de sus vecinos, la gestión del intendente Sebastián Abella sigue avanzando con múltiples obras en distintos sectores de la ciudad.

Entre ellas se destaca la histórica obra que le brinda a Las Acacias el servicio de cloacas por primera vez. La etapa inicial del proyecto alcanza a las manzanas comprendidas por las calles José Hernández, Las Heras, Ascasubi y French, y ya registra más del 50% de ejecución.

Los trabajos incluyen la rectificación de zanjas, el tendido de la red cloacal y las conexiones domiciliarias de cada familia a la red.

“Es una obra que cambia para siempre la vida de los vecinos”, remarcó el intendente Abella, quien estuvo recorriendo los trabajos que se realizan en la calle José Hernández.

Allí dialogó con vecinos y comerciantes, quienes le agradecieron “esta obra histórica” que le brindará un servicio esencial al barrio.

“Teníamos el desafío de poder brindarle cloacas a Las Acacias y con mucho trabajo y decisión lo hemos logrado. Así seguimos extendiendo este servicio fundamental a más sectores de la ciudad”, afirmó el jefe comunal.

En esa línea recordó que los trabajos de extensión de la red cloacal y conexiones domiciliarias también se están realizando actualmente en Las Campanas y Lubo. Y que previamente pasaron por los barrios Del Pino, Sarmiento, Catema, San Felipe, La Argentina, La Esperanza y Don Francisco.

“Es un plan inédito en la ciudad, que ha mejorado la calidad de vida de miles de vecinos, terminando con las aguas grises y servidas en la vía pública y con el pozo ciego y el servicio atmosférico”, cerró Abella.