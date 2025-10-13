El COZ detectó a dos personas con pedidos activos en distintos operativos de control

Durante las jornadas del martes y miércoles pasados, el Centro de Operaciones Zárate identificó a dos individuos con pedidos judiciales activos, en el marco de las tareas de prevención y control que se realizan en la ciudad.

El primer hecho ocurrió el martes, cuando personal del centro de monitoreo visualizó a tres sujetos en actitud sospechosa caminando por calle Justa Lima, en dirección a Independencia.

El móvil de cuadrícula recibió la alerta e interceptó a los individuos en calle 19 de Marzo, entre Ituzaingó y Belgrano.

Tras ser identificados, se constató que uno de ellos “oriundo de Gualeguaychú” poseía un pedido activo de paradero, mientras que los otros dos, procedentes de La Matanza y Zárate, no registraban requerimientos.

Por otra parte, el miércoles, en Justa Lima al 600, un móvil de zona identificó a dos sujetos, resultando uno de ellos con un pedido activo por comparendo compulsivo.