Ricardo Alfonsin: “Milei es un necio que se metió solo en este desastre económico”

El candidato a diputado nacional de Proyecto Sur por la provincia de Buenos Aires visitó nuestra ciudad en el marco de una recorrida de campaña.

Cuestionó al gobierno de Javier Milei por insistir con las mismas políticas económicas, advirtió sobre el deterioro social, criticó el rol del radicalismo y llamó a construir un acuerdo nacional de cara a 2027.

El hijo del ex presidente y líder radical, Raúl Alfonsín, dijo haber percibido un clima de decepción generalizada. “Visito centros de jubilados, cámaras de comercio, sindicatos, sociedades vecinales e instituciones de bien público y en todos lados escucho lo mismo: la economía está muy mal. Se cierran fábricas, pequeñas y medianas empresas, cae el consumo y los comercios trabajan a la mitad. La gente ya no cree que estas recetas puedan resolver los problemas”, afirmó, tras enumerar despidos en todo el corredor norte de la Panamericana.

A su vez, cuestionó con dureza la decisión del gobierno de insistir con el mismo rumbo económico. “El presidente es un necio, y con un necio es muy difícil hablar. Se metió solo en este problema, no puede echarle la culpa a nadie. Hasta hace poco tenía el control del Ejecutivo y el apoyo de la oposición amigable, pero igual nos llevó a este desastre”, sostuvo, convencido de que la Casa Rosada “persevera en las mismas recetas que generaron el deterioro macro y microeconómico”.

Por otro lado, el candidato de Proyecto Sur apuntó contra la discrecionalidad en el uso de fondos públicos y el doble discurso del gobierno.

“No hay plata para los jubilados, para los docentes, para los médicos o los trabajadores, pero sí hay plata para lo que le conviene al gobierno. Y sobre todo, hay plata para seguir beneficiando a los sectores poderosos de la economía, con exenciones impositivas como las de Mercado Libre”, denunció, y definió al gobierno como “el más oligárquico desde 1983”.

Consultado sobre la situación del radicalismo, el dirigente fue categórico: “Perseveran en el error. Buscan acuerdos con fuerzas que no tienen afinidad con la UCR. Parte del radicalismo sigue en frentes como Provincias Unidas o Nuevos Aires, que fueron socios del gobierno y acompañaron sus iniciativas en el Congreso.

En algunas provincias incluso se aliaron con La Libertad Avanza. Si el radicalismo quiere reencontrarse con su identidad, debe cambiar de rumbo”.

Finalmente, al proyectar su mirada hacia el futuro, Alfonsín señaló que el país necesitará un gran consenso para poder salir de la crisis.

“En 2027 no puede haber divisiones. Ningún partido, por sí solo, va a poder resolver los problemas que dejará este gobierno. Será necesario un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, los sectores del trabajo y la economía, como los que se alcanzaron en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Solo así podremos recuperar al país”, concluyó.

En su visita a la ciudad estuvo acompañado por los candidatos Marina Cassese y Gustavo López. Luego recorrió la ciudad y charló con los vecinos de la zona céntrica.

