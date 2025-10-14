Se realizó una capacitación dirigida al personal de Servicios Públicos de Lima, a cargo del Departamento de Capacitación del Municipio. Durante la jornada se trataron temas como prevención de accidentes, uso adecuado de elementos de protección, cuidado postural y riesgos mecánicos y eléctricos.
El encuentro tuvo como objetivo reforzar las buenas prácticas laborales y promover entornos de trabajo más seguros. Se continúa trabajando en la formación y el cuidado del personal que realiza tareas esenciales para la comunidad.
Capacitación sobre seguridad laboral para el personal de Servicios Públicos de Lima
