Este viernes se realizará la 1° Jornada Municipal de Salud Mental

El Municipio impulsa la 1° Jornada de Salud Mental abierta a toda la comunidad. El encuentro tendrá lugar el 17 de octubre, desde las 13 horas, en el Teatro Pedro Barbero (San Martín 373).

Según se adelantó, el evento contará con la participación de expertos de la salud mental, docentes, directivos, equipos y funcionarios, Poder Judicial y comunidad en general.

En la primera parte habrá un conversatorio introductorio sobre los desafíos actuales en salud mental, el abordaje integral (personal y comunitario), y la articulación entre los distintos actores sociales e institucionales, hacia soluciones conjuntas.

Y, tras la proyección de “Loco por ella”, se realizará un debate coordinado por el equipo del Centro de Día Cosmopolita. Será una reflexión colectiva sobre los estereotipos, prejuicios y representaciones sociales en torno a la salud mental.

Con entrada gratuita, las personas interesadas en asistir deberán inscribirse enviando un correo electrónico a [email protected] o por whatsapp al 3489-280170.