Encuentro con jubilados y recorrida por el punto de atención de IPS en Lima

En la sede de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Lima (AJYPLI) se realizó un desayuno recreativo orientado a encarar de forma conjunta proyectos y servicios que apunten a mejorar la calidad de vida integral de adultos mayores.

Del encuentro formó parte la Diputada Nacional Agustina Propato, la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti, el Director Regional de IPS, Germán Jaime, y el Director Regional de IOMA, Juan Cruz Dibiazo.

Durante la jornada, los funcionarios recorrieron la oficina de IOMA en Lima, donde ya funciona un punto de atención de IPS cada 15 días en el marco de la política de territorialización destinada a llevar soluciones concretas a las y los bonaerenses.

El punto IPS en Lima, cuenta con atención al público dos veces por mes, con fechas preestablecidas por calendario. Esta información está disponible mensualmente para que las personas beneficiarias estén en conocimiento sobre los días que estará presente el organismo. Durante este mes, las fechas confirmadas de atención serán el 16 y el 30, de 9 a 13 hs.

Asimismo, desde IOMA se informó que se están gestionando talleres que se dictarán en AJYPLI, con el objetivo de sumar propuestas recreativas y de formación para los afiliados.

Del encuentro participó la Diputada Nacional Agustina Propato y la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), entre otros directivos.