La Plazoleta del Tango volvió a vivir un sábado a puro sentimiento rioplatense

Con una gran convocatoria, la Plazoleta del Tango volvió a llenarse de ritmo y pasión con la presentación en vivo de artistas y bailarines del 2×4 de nuestra ciudad.

El evento, organizado por la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio, se llevó adelante en el espacio público totalmente renovado para recibir a los aficionados de la música rioplatense que identifica a los argentinos en todo el mundo.

En esta ocasión, a lo largo del evento se dieron cita los bailarines Andrea Escalante y Matheo Ratti; Yessica Cisnero y Javier García; Lourdes Medina y Francisco Palahano y el ballet de Claudia Giuppone.

También participaron los cantantes, Elías Dalinger; Mauro Martínez, Carolina Carrera, Érica Volpi y Agustín Zapata.

La tarde transcurrió con interpretaciones cargadas de sentimientos con tangos y milongas clásicas que además pusieron a bailar a muchos de los presentes.

El encuentro contó con la presencia de la secretaria de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio, Elisa Abella, quien disfrutó del encuentro junto a los vecinos y anticipó que el evento tanguero será el jueves 11 de diciembre, a las 19 horas, en el marco de la celebración del Día Nacional del Tango.