Dirigente de Zárate en la Marcha Federal Docente

El consejero escolar electo en las elecciones del 7 de septiembre por PJ – Fuerza Patria, Lic. Martín Goncalves Cobrado, participó ayer junto a SUTEBA Zárate de la Marcha Federal Docente desde el Congreso Nacional al Palacio Pizzurno (Ex ministerio de educación) por una nueva ley de financiamiento educativa, restitución FONID, convocatoria a la paritaria nacional docente, aumento del presupuesto educativo y defensa de las jubilaciones docentes.

En diálogo con este medio, expresó que “la educación pública se defiende y construye en todos los ámbitos: en la práctica docente diaria, en los profesorados, en la gestión directiva, en la supervisión, desde los sindicatos y desde el Consejo Escolar”.

Al respecto, agregó que desde el 10 de diciembre, en su gestión, “se generarán los espacios de consensos necesarios para hacer un Consejo Escolar abierto y transparente, propiciando una vinculación frecuente con cada institución educativa, la jefatura distrital, el municipio y los medios de comunicación locales”.

También enfatizó que “todas nuestras acciones estarán guiadas con el objetivo que cada escuela, centro e instituto sean espacios seguros y confortables, que den ganas de habitarlos cotidianamente”.

Aclaró además, “creo será un gran desafío ya que el estado de situación es muy complejo, aunque considero que el trabajo en equipo es fundamental para lograr todas las mejoras que se necesitan y merece el distrito. Hay mucho por hacer, serán cuatro años arduos pero confío que tendremos el acompañamiento de toda la comunidad educativa y política”.

El docente actualmente es Director de la Escuela Secundaria Agraria de la Isla Talavera y profesor en los Institutos de formación docente n°85 y n°120 de Zárate y n°15 de Campana.

En su trayectoria de veinte años de docente, fue profesor en la UTN-FRD y en varias escuelas secundarias de Zárate, Lima, Escalada y Campana.