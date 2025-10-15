Operativos de tránsito y seguridad en Lima

Durante la noche del fin de semana se llevaron a cabo operativos de tránsito y seguridad en la localidad de Lima, realizados en conjunto entre el personal municipal, Prefectura Naval Argentina y el COZ.

Los controles se desarrollaron en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar el cumplimiento de las normas viales.

Como resultado de los procedimientos, se labraron 20 infracciones y se secuestraron 9 vehículos por diversas faltas, entre ellas falta de casco, falta de documentación y escape libre.

Desde la Dirección de Seguridad, Transito y Transporte; destacaron la importancia de continuar con este tipo de acciones conjuntas que contribuyen a mejorar la seguridad y el orden en la vía pública.