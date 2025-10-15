El Municipio reconoció a otras tres instituciones locales como Entidades de Bien Público

El intendente Abella entregó el decreto de reconocimiento a la “Sociedad Argentina de Escritores Filial Campana”, el “Deportivo Social Norte Fútbol Campana” y el “Club Social y Deportivo Los Leales de la T”.

El intendente Sebastián Abella encabezó este lunes un encuentro con representantes de tres asociaciones civiles de la ciudad, en el que hizo entrega de los decretos que las reconocen oficialmente como Entidades de Bien Público.

En primer lugar, recibió la documentación la Sociedad Argentina de Escritores Filial Campana (SADE), una institución que comenzó a gestarse hace algunos años por iniciativa de la escritora Beatriz Valerio. Su crecimiento sostenido permitió que este año obtuviera su registro local, con el objetivo de promover la cultura y fomentar la escritura y la lectura en la comunidad.

La documentación fue recibida con alegría y gratitud por las integrantes de la comisión directiva Soledad Cuello, Rita García y Verónica Belkis.

Además, la entidad “que preside Guillermo Fontes Ravetta” gestionó ante el intendente Abella y el director de Entidades de Bien Público, Luis Costa, un espacio para desarrollar sus actividades. Finalmente, se le asignó una sala en Colón 106, lo que representó una doble satisfacción para sus integrantes.

Luego fue el turno del Deportivo Social Norte Fútbol Campana, cuyo presidente, Basilio Rubén Alegre, recibió el reconocimiento de manos del jefe comunal. La institución proyecta ampliarse hacia otras disciplinas deportivas, promoviendo valores como el respeto, la amistad, la integración y la participación social.

Actualmente, cuenta con más de 250 integrantes de diferentes edades, incluyendo 60 chicos de fútbol infantil, un equipo femenino que participa en primera división de la liga local, además de los planteles masculinos de primera, tercera y veteranos. Su predio se encuentra en el barrio Las Campanas.

Por último, Abella entregó el decreto al Club Social y Deportivo Los Leales de la T, una asociación que reúne a jugadores de distintos barrios en las categorías +45 y +50, quienes participan del campeonato de veteranos de la ciudad. Su labor está orientada a fomentar la práctica deportiva, la unión, la solidaridad y la inclusión como valores fundamentales del tejido social.

“Siempre es un honor acompañar a las instituciones de la ciudad. Ellos son nuestro nexo con los vecinos. Por eso, desde el Municipio estamos apoyándolas y acompañándolas constantemente, impulsando distintas acciones para reconocer su compromiso con nuestra comunidad”, destacó Abella tras el encuentro.

Los representantes de las tres entidades, en tanto, agradecieron al Municipio por el reconocimiento y reafirmaron su compromiso de seguir trabajando en conjunto por el bienestar de los vecinos de Campana.