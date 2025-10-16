Estudiantes de la Escuela Técnica Rocca participaron del programa “Concejales por un día”

Acompañados por la presidente del HCD, Karina Sala, los alumnos ocuparon las bancas del recinto legislativo, se organizaron en bloques políticos y presentaron tres proyectos de ordenanza elaborados por ellos mismos.

En una jornada educativa distinta y muy enriquecedora, los alumnos de la Escuela Técnica Roberto Rocca participaron del programa “Concejales por un día”, impulsado de manera conjunta entre el Honorable Concejo Deliberante y la institución, con el propósito de acercar a los jóvenes al trabajo legislativo y fortalecer su compromiso cívico.

Durante la actividad, los estudiantes ocuparon las bancas del recinto, tal como lo hacen los concejales, y se dividieron en tres bloques políticos que denominaron “El arco de la libertad”, “Soberanía Juvenil” y “Juntos somos Campana”, nombres elegidos por ellos mismos.

Acompañados por la presidente del HCD, Karina Sala, y el responsable de Relaciones Institucionales, Carlos Cazador, los jóvenes presentaron, debatieron y votaron tres proyectos de ordenanza que elaboraron previamente durante las semanas de preparación.

Entre las iniciativas tratadas se destacaron la creación de un programa municipal de capacitación docente en inclusión educativa, otra vinculada al mejoramiento del transporte público, y una tercera relacionada a la creación de un programa de capacitación y formación gratuita en oficios para jóvenes y adultos.

La experiencia permitió que los alumnos conocieran de primera mano el funcionamiento del Concejo Deliberante, comprendiendo cómo se desarrollan las sesiones, el rol de los distintos bloques y la importancia del debate y la construcción de consensos.

“Es muy positivo ver a los chicos tan comprometidos con la realidad de su ciudad.

Este tipo de experiencias los ayuda a comprender el funcionamiento de las instituciones democráticas, revalorizar el debate y la construcción de acuerdos, y conocer la importancia de la participación ciudadana”, destacó Sala.

Desde el Concejo Deliberante invitaron a otras escuelas públicas y privadas a sumarse a esta iniciativa, que busca acercar a los jóvenes al ámbito institucional y fomentar su participación activa en la vida democrática local.