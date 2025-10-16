Club de Leones: Desarrolla incansablemente su tarea solidaria

En la escuela 501, previamente, habían tenido lugar los festejos para el día del niño, mediante la entrega de una merienda, golosina y en esa oportunidad se recreó un cuento sobre el León y el Conejo, con cantos y bailes.

Varias leonas del club participaron para preparar una colcha tejida con cuadraditos, en la técnica conocida como patchwork.

Además de las tareas solidarias, el Club de Leones intervino en el trabajo de varias asesorías: Visión: con la entrega de 6 pares de anteojos para niños de escuelas primarias y secundarias de Zárate, Escalada y Paraje tatú. También se recibieron más de 40 pares de anteojos para el uso de los marcos.

Asimismo, se realizó una reunión con la directora del Hospital Municipal Dr. Rene Favaloro, Dra. Macarena Otero, a fin de coordinar actividades en el centro oftalmológico del hospital, que fue donado por el Club hace varios años en el que se atendieron más de 100 personas. El banco solidario recibió una cama ortopédica y se atendió a 172 personas con diversas consultas y solicitudes de elementos ortopédicos.

Asismismo, se compraron dos sillas de ruedas.

El programa Oid, tuvo varias consultas y se adquirió un repuesto para un audífono que no funcionaba.

En cuanto a la asesoría de medio ambiente, se llevó a cabo el 6 de septiembre una plantación de 42 árboles nativos en la Av. Antártida Argentina con 21 instituciones y la presencia del gobernador del distrito 5 del club de leones, León Gustavo Gil.

La Municipalidad de Zárate a través del área de Ambiente nos acompañó y ayudó para llevar adelante la forestación en el marco del Día del árbol.

Además, en la plantación se rindió un homenaje a la León Baby, Clara Gafare de di Renzo junto a sus familiares.

También se plantaron dos árboles en el Hospital Municipal Dr. Rene Favaloro.

Asesoría diabetes, se realizó la caminata del segundo jueves de cada mes.

También en la asesoría cáncer infantil, se entregaron folletos y lazos dorados.

En la asesoría mitigar el Hambre, se entregaron alimentos, ropa y diversos elementos a los comedores 4 Corazones, Corazón contento, Caritas iluminadas, Pequeñas sonrisas.

El Club de Leones agradece a toda la comunidad por ayudarnos con la donación de ropa y por el gran apoyo en la pollada como en la compra de las pizas.

Club de Leones de Zárate – Referente: SEDE: R Noya N° 886 – Galería Cadu – Local 15 Zárate – Pcia. Bs As.

Martes y jueves de 16 a 18 hs.