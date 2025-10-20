Zárate suma medallas en los Juegos Bonaerenses

Zárate sigue sumando medallas en el anteúltimo día de competencias de los Juegos Bonaerenses 2025 que se desarrollan en Mar del Plata.

El equipo zarateño continúa demostrando su compromiso y talento en las competencias, donde los representantes locales lo dieron todo para dejar a la ciudad en lo más alto.

En las últimas jornadas, Zárate sumó nuevas medallas gracias al gran desempeño de sus participantes. En la disciplina Bochas Intergeneracional, Juan Sosa y Joaquín Cordero se consagraron con la medalla de oro, alcanzando el primer puesto.

En el área de Cultura, Pilar Kratzer obtuvo la medalla de plata en Ajedrez, Ana María Bazán logró también la medalla de plata en Postre, y Cielo Tournour alcanzó el 2° puesto obteniendo la misma medalla en Fotografía.

Por su parte, la disciplina natación volvió a ser protagonista con excelentes resultados: Tahiel Poletti consiguió la medalla de plata en 100 metros pecho, Isabela Urtiaga se quedó con la medalla de bronce en 200 metros libres, y Alma Ortega obtuvo otra medalla de plata en 100 metros pecho.

Además, el área de Adultos Mayores se destacó con una brillante presentación en la categoría Coreografía Pop, obteniendo la medalla de oro y dejando en claro que el esfuerzo, la energía y el trabajo en equipo dieron sus frutos.

La jornada también incluyó una intensa agenda de competencias en la ciudad de Mar del Plata, con actividades como Maratón 10K, Básquet 3×3 y 5×5, Vóley, entre otras disciplinas.