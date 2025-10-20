Evalúan apertura de hogar de contención para mujeres

El capítulo argentino de la organización humanitaria internacional “Reto a la Vida”, está evaluando la apertura de un hogar de contención para mujeres con patologías adictivas en la ciudad de Zárate, que combinaría la asistencia recuperatoria de las internas con talleres ocupacionales, cimentados en la fe cristiana, según adelantaron ayer a LA VOZ, integrantes de su comitiva que estudia la factibilidad distrital.

Las fuentes explicaron a este matutino que ya se interiorizaron de los requisitos jurídicos y administrativos con los que deberán contar al momento de presentar un expediente municipal, al tiempo que destacaron la predisposición de la Comuna en recibirlos y orientarlos en su posible cometido.

Con 30 años en el país, la fundación promueve un cambio de actitud orientado a romper el patrón de consumo de alcohol y drogas, con el autosostenimiento a través de sus emprendimientos ocupacionales de lavadero de autos, gomería, lubricentro, taller mecánico, alineación, balanceo, como también la fabricación y venta de panificados para comercios, en sus unidades de Berazategui – dos- y Florencio Varela.

“Tenemos grandes expectativas. Jesús sana, transforma y libera”, expresaron las visitantes en el encuentro con este diario.

-Contacto en Facebook: Fundación Reto a la vida Oficial

-Correo electrónico: [email protected]