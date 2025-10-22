Los proyectos en Atucha continúan a toda marcha

El Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados (ASECG II) en Atucha ya alcanzó un 35% de avance, consolidándose como una obra clave para almacenar de forma segura los elementos combustibles utilizados en nuestras centrales nucleares y garantizar su funcionamiento continuo y sostenible.

“Diseñado bajo los más altos estándares internacionales, este proyecto reafirma nuestro compromiso con la innovación tecnológica, la protección de las personas y el ambiente, y la generación eléctrica segura para el país”, explicaron desde Nucleoeléctrica Argentina.