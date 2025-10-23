Capacitación sobre Boleta Única en el Comité Radical

En el marco de las elecciones generales que se celebrarán el próximo domingo, el Comité Radical de Zárate, Lima, Escalada e Islas llevó adelante una jornada de capacitación sobre el nuevo sistema de votación con boleta única. La actividad, que convocó a vecinos, fiscales y militantes, tuvo como disertante principal al Licenciado en Ciencias Políticas y Diplomado en Modernización del Estado, Leonardo Belloso.

La presentación estuvo a cargo de María Elena Gallea, presidente del Comité Radical y actual concejal, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de generar espacios de formación ciudadana en el contexto electoral. “Es fundamental que cada votante conozca cómo ejercer su derecho con claridad y responsabilidad”, expresó Gallea al inicio de la jornada.

Durante el encuentro, Belloso explicó en detalle el funcionamiento de la boleta única, una herramienta que reemplaza el tradicional sistema de boletas partidarias por una sola hoja que reúne a todos los candidatos y agrupaciones políticas. Este cambio busca mejorar la transparencia del proceso electoral, reducir el ausentismo de boletas y facilitar la elección para los votantes.

“La boleta única representa un avance institucional que promueve la equidad y la claridad en el acto electoral. Pero para que funcione correctamente, es fundamental que los ciudadanos estén informados”, señaló Gallea ante un auditorio atento.

La capacitación incluyó ejemplos prácticos, simulacros de votación y una instancia de preguntas abiertas, donde los asistentes pudieron despejar dudas sobre cómo marcar correctamente el voto, qué cargos se eligen en esta elección y qué errores evitar para que el sufragio sea válido.

Desde el Comité Radical destacaron la importancia de este tipo de actividades, que fortalecen la formación cívica y promueven una participación electoral consciente.

“La implementación de la boleta única en la provincia de Buenos Aires marca un punto de inflexión en la forma de votar, y espacios como este buscan garantizar que la ciudadanía esté preparada para ejercer su derecho con responsabilidad y conocimiento”, concluyeron.

JORNADA EN LIMA

Además se anunció que se realizaran nuevas jornadas en los próximos días en Lima, con el objetivo de continuar acercando herramientas de información a la comunidad.

Provincia de Buenos Aires es el principal distrito electoral y allí se encuentran en juego 35 bancas para diputados y ninguna para senadores.