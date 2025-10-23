Zárate en obra

El Municipio de Zárate intensifica su accionar en las calles zarateñas. El plan de recomposición asfáltica se viene desarrollando con fuerza en diferentes barrios.

Durante la mañana de ayer miércoles, la secretaría de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos estuvo presente en la zona comprendida por calle Perú entre Rivadavia y Antártida Argentina.

En la zona mencionada se realizaron trabajos de fresado y colocación de carpeta asfáltica, una tarea que modificará significativamente la transitabilidad de esta arteria.

Bacheo en diversos puntos

Además, en las últimas horas se registraron varios trabajos en las calles de la ciudad, por un lado en fuerte plan de bacheo que se pudo observar en lugares como calle Brown entre Independencia y Rómulo Noya, Rómulo Noya entre Roca y 25 de Mayo, Dorrego y Córdoba Ameghino al 1400,entre otros.