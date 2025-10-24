Furlán: “El peronismo debe buscar la unidad”

Una de las figuras políticas excluyentes de la visita de Taiana a Zárate y de este cierre de campaña para las legislativas de este domingo fue, Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y secretario de Interior de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Furlán es un político y dirigente metalúrgico de carrera, es una de las figuras peronistas locales y regionales más importantes de los últimos 20 años alcanzando una banca en el Concejo Deliberante de Zárate, la presidencia del cuerpo de concejales y una banca de diputado nacional.

Aparte de ser dentro de la UOM como secretario local, secretario nacional, secretario general y ahora integrando el secretariado de la CGT.

A principios de semana viajó a la capital de Brasil, Brasilia, para mantener una reunión privada con el presidente del vecino país, Luiz Inácio Lula da Silva, y dirigentes del Sindicato dos Metalúrgicos do ABC en el marco de una agenda conjunta para impulsar la producción metalúrgica, la transición energética y la defensa del trabajo industrial en la región.

Esto catapultó a Furlán en la agenda mediática nacional y fue el tema excluyente en la política local en los últimos días. Y en la visita del candidato a diputado y ex canciller, Jorge Taiana al PJ local, Furlán fue muy buscado por los militantes peronistas locales para interiorizarse sobre Lula y el futuro de la región.

“Estuvimos 40 minutos conversando con Lula y ambos acordamos que necesitamos a Brasil, y Brasil necesita de la Argentina. Y que es necesario en un mundo multipolar que haya una Patria Grande sudamericana con la idea de construir un modelo de desarrollo conjunto, un plan binacional”, evaluó .

Si bien fue contundente sobre su rol actual en el peronismo, asegurando que no volverá a ser candidato y a trabajar en política; anticipó que lo hará desde el gremio metalúrgico y le dio un total respaldo al actual presidente del PJ, Leandro Matilla, y a los candidatos a diputados, Jorge Taiana y Agustina Propato.

“Somos parte del Polo Industrial más importante del país y actualmente estamos sufriendo las consecuencias de la apertura económica y de las importaciones. Por eso el próximo domingo la decisión de los argentinos debe ser contundente y ponerle un freno a Milei”, analizó Furlán.

“Fuerza Patria es la opción porque, primero, no escondemos a nuestros candidatos y porque reivindicamos la doctrina peronista y siempre buscamos el beneficio de todos los trabajadores”. Y agregó; “Los argentinos han hecho un esfuerzo enorme en vano porque estamos ante un proceso de desindustrialización y de endeudamiento enorme que será un condicionamiento significativo para los gobiernos venideros. Nos están imponiendo un esfuerzo enorme pero, al mismo tiempo, Trump dijo que Argentina está muriendo. Por lo tanto, nada de lo prometido por Milei es parte de la realidad de los argentinos”.

Cristina Libre y unidad del peronismo

Por otro lado, el dirigente metalúrgico comentó que también militarán por la libertad de Cristina pero por un peronismo unido. “Tengo un compromiso militante con mis compañeros y claramente aspiramos a generar una unidad guiados por Axel Kicillof. Pero también queremos que Cristina esté libre. No podemos aceptar que Cristina esté presa pero lo fundamental es la unidad del peronismo para enamorar a la sociedad y recuperar el gobierno. Y cuando hablo de unidad también habló de construir una alianza con otros espacios políticos porque la Argentina necesita un gobierno con poder. Y ese gobierno fuerte es quien podrá generar una disputa económica contra los principales centros de poder nacionales e internacionales. Por eso creo que el peronismo debe buscar la unidad”, evaluó el ex diputado nacional.

Finalmente afirmó; “el peronismo siempre estará. Y sacaremos a los pobres de la miseria y de la lamentable situación actual”, concluyó.

