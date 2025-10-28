Bomberos debieron cortar un árbol caído sobre una vivienda

En calle Urquiza al 1100, los bomberos debieron intervenir en una situación peligrosa cuando un árbol se tumbó sobre la fachada de una vivienda, quedando apoyado casi sobre la mampostería.

Un móvil con cinco Bomberos Voluntarios de Zárate se acercaron al lugar y con motosierras se descopó y se apuntaló el ejemplar con el fin de no comprometer el inmueble y el paso de los peatones.

No hubo que lamentar víctimas ni daños mayores.