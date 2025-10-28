El Municipio de Zárate dio inicio a intervención en calle Brown entre Ituzaingó e Independencia, pleno Centro de la ciudad.
De esta forma, la secretaría de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos consolida su plan de Bacheo en el casco urbano.
Se solicitó a los conductores que eviten la mencionada zona mientras se realizan los trabajos.
Nuevo corte de tránsito por obras en el Centro
