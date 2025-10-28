La ciudad de Zárate fue escenario de un momento emotivo en las elecciones legislativas nacionales del domingo pasado, cuando Josefa Gilio , de 101 años, decidió ir a votar una vez más como siempre y lo hizo y conmovió a todos con su ejemplo. Fue en la Escuela Nº 1, frente a Plaza Mitre
Pese a su edad, “jamás dejó de votar”, comentó su hija a LA VOZ. Sin inconvenientes, Josefa marcó a su candidato y, finalmente, depositó su voto en la urna, dando un ejemplo cívico.
Una mujer de 101 años emocionó a todos al votar en Zárate
