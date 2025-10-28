Campana: festejos en el local de Abella

Luego de hacerse presente en Campana el jueves en el cierre de la campaña para las Elecciones Legislativas del domingo, Diego Santilli se impuso en la ciudad con el 45,8% de los votos en los comicios para diputados nacionales en esa ciudad.

Con el apoyo del intendente Sebastián Abella, la lista del “Colo” alcanzaba los 26.566 votos luego de haberse escrutado el 98,4% de las mesas. De esa manera establecía casi 10 puntos de ventaja sobre Fuerza Patria (36,2%) en Campana.

“Esto refleja que los campanenses, los bonaerenses y los argentinos no quieren volver atrás. Por el contrario: votaron por el cambio a largo plazo, pensando en un futuro mejor”, señaló Elisa Abella en referencia a los resultados locales, provinciales y nacionales, que dejaron muy buenos números para LLA.

Además, destacó la importancia que tuvo la figura de Santilli como cabeza de lista: “El Colo pudo revertir una situación complicada y creo que el PRO aportó un granito de arena muy importante en esta elección”, manifestó durante los festejos en el local ubicado en San Martín y Boulevard Sarmiento.

Posteriormente también remarcó la “gran relación” que Santilli tiene con el intendente Sebastián Abella y el Municipio: “Siempre creyó en Campana, siempre elogió el crecimiento y el desarrollo de la ciudad bajo la gestión de Sebastián. Y nosotros estamos convencidos que el Colo es y será un dirigente muy importante para el futuro del país”.

