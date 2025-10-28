Grupo E2 y SportClub anuncian un acuerdo para la creación de un centro deportivo en el club cardales

El proyecto incorporará infraestructura deportiva de élite y refuerza la visión integral de un barrio que combina vivienda, educación, deporte y naturaleza en zona norte.

Grupo E2 anunció la firma de un acuerdo estratégico con SportClub, la cadena de gimnasios más grande de Argentina, para el desarrollo de un complejo deportivo de categoría internacional en El Club Cardales, un emprendimiento urbanístico de gran escala a sólo siete minutos del centro de Cardales y con acceso ágil desde la Ruta 4 hacia la Panamericana -Ruta 9. El proyecto, concebido como un ecosistema integral, combina propuestas residenciales, deportivas, educativas y recreativas en un entorno rodeado de naturaleza, consolidándose como un nuevo polo de vida en zona norte.

El nuevo espacio contará con seis canchas techadas de pádel profesional, un gimnasio de última generación con equipamiento de nivel internacional, piscina semiolímpica climatizada cubierta, salones para clases dirigidas como yoga, pilates y funcional, áreas de musculación y cardio con equipamiento premium, vestuarios de alto nivel y espacios destinados al relax y la recuperación. De esta manera, el complejo busca ofrecer un estándar deportivo y de bienestar pocas veces visto en desarrollos residenciales del país. Además, dentro del barrio habrá un SportClub exclusivo para los residentes.

La incorporación de SportClub se suma a las alianzas ya consolidadas dentro del ecosistema de El Club Cardales, como la realizada con Pampa Cable Park para la creación de un espacio exclusivo dedicado al wakeboard, así como la integración de un polo educativo conformado por tres instituciones de excelencia —Dante Alighieri, Hölters y Cieda—, y el centro de alto rendimiento de la Unión Argentina de Rugby. Estas iniciativas forman parte de una propuesta que combina deporte, educación, naturaleza y vida comunitaria, reafirmando la visión de Grupo E2 de crear espacios donde la calidad de vida esté en el centro.

“Este acuerdo con SportClub refleja el urbanismo contemporáneo que proponemos desde Grupo E2, donde el diseño de espacios no se limita a lo estético o funcional, sino que busca generar entornos que mejoran la calidad de vida de sus habitantes. Vivir cerca de lo que importa —escuelas, centros de salud, deporte, cultura— es el eje de nuestra propuesta, y El Club Cardales es la materialización más clara de esa visión”, señaló Adrián Saraco, CEO de Grupo E2.

Por su parte, Pablo Colarez, Socio Fundador de SportClub, detalló: “Estamos muy entusiasmados con nuestra participación en El Club Cardales, este complejo está pensado para ofrecer un estándar deportivo y de bienestar de alto nivel, formando parte de nuestras instalaciones de la categoría Elite, magníficamente ubicado en un entorno natural que potencia la experiencia. Creemos que El Club Cardales eleva la forma de concebir.