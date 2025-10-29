Obras hidráulicas para pavimentar la calle Brown en el barrio 9 de Julio

El Municipio de Campana, a través de la Secretaría de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana, inició trabajos hidráulicos sobre la calle Almirante Brown, entre Colectora y Gavazzi, en el barrio 9 de Julio.

Se trata de una obra de infraestructura previa a la pavimentación que permitirá mejorar el drenaje del agua y asegurar la durabilidad del nuevo pavimento en el tiempo.

Además de la instalación del conducto pluvial, el proyecto contempla la construcción de cordón cuneta y el posterior hormigonado de la calzada que actualmente se encuentra muy deteriorada.

Esta obra forma parte de un plan integral de infraestructura que también incluyó tareas de pavimentación y asfaltado en otras calles de la zona: Belgrano, entre Granaderos y O´Higgins; O´Higgins, entre Belgrano y Alfonsín; Brown, entre Chacabuco y Colectora Sur; y Arenales, entre Chacabuco y Gavazzi.

El objetivo es garantizar la durabilidad del pavimento.