El COZ recupera dos motos robadas

El Centro de Operaciones Zárate (COZ) logró recuperar días atrás dos motocicletas robadas que habrían sido descartadas por delincuentes en distintos puntos del distrito.

Desde el COZ destacaron la colaboración de los vecinos y la rápida respuesta de los móviles de patrullaje, factores que permitieron neutralizar maniobras delictivas y recuperar los rodados sustraídos.

El primer procedimiento tuvo lugar en la colectora de la Ruta 9, a la altura del acceso a Lima, donde un vecino informó que desconocidos habían dejado una moto y se dieron a la fuga. Un móvil de prevención del COZ, junto con personal policial, acudió de inmediato y verificó que la motocicleta -una Benelli TRK 50- tenía pedido de secuestro vigente desde el 10 de octubre, solicitado por la Comisaría de Campana. Un vehículo de similares características era investigado por distintos delitos en la zona, por lo que se presume que los malvivientes abandonaron el rodado de gran porte para evitar ser identificados.

Horas más tarde, otro móvil del COZ fue convocado a la intersección de Camino Costa Brava y Calle 56, luego de un aviso del sistema 911 que alertaba sobre la presencia de una moto dejada por delincuentes que huyeron del lugar. Al llegar, los agentes verificaron que no presentaba impedimentos legales, pero poco después se presentó el propietario, quien denunció que le habían robado la motocicleta recientemente.

