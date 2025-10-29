Plan de bacheo en Ubaldo Fernández y Castelli

El Municipio de Zárate intensifica su accionar en las calles de la ciudad El plan de recomposición asfáltica se viene desarrollando con fuerza en diferentes barrios.

A través de su Secretaría de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos, comenzó trabajos de bacheo en la esquina de las calles Ubaldo Fernández y Castelli. Por lo tanto, se mantendrá el corte de la misma hasta que culminen los mismos.

OBRAS EN OTRAS ZONAS DE LA CIUDAD

Estas tareas se suman a las iniciadas días atrás por el Municipio para mejorar las calles de la ciudad como la intervención en calle Brown entre Ituzaingó e Independencia, en pleno Centro de Zárate.

Además, la Secretaría de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos lleva a cabo trabajos de recambio de cañería pluvial en la intersección de Antártida Argentina y Calle 50.

También en los últimos se pudo observar obras en cales como calle Brown entre Independencia y R. Noya, Rómulo Noya entre Roca y 25 de Mayo, Dorrego y Córdoba Ameghino al 1400,entre otras.