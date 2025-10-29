Un vecino se contactó con LA VOZ para realizar un reclamo.
Según comentó, en la calle Agustín Álvarez, entre Alberti y Dorrego, desde hace aproximadamewnte seis meses hay un peligroso pozo que dificulta el tránsito de esta arteria muy transitada.
Los vecinos han colocado una cinta advirtiendo a los automovilistas sobre la presencia de este pozo de importantes dimensiones.
Reclamo por un peligroso bache en la calle Agustín Álvarez
