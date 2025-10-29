El procedimiento tuvo lugar el lunes pasado, cuando operadores de cámaras del Centro de Operaciones Zárate (C.O.Z.) detectaron a dos personas con actitudes sospechosas en la zona de Independencia y Justa Lima.
Los monitoristas continuaron realizando un seguimiento minucioso de la situación a través del sistema de videovigilancia, mientras se daba aviso a los móviles de prevención, que recorrieron el área y lograron interceptar a los individuos en las inmediaciones de calles Belgrano y 19 de Marzo.
Al verificar personal policial sus antecedentes, se constató que uno de ellos -vestido con buzo color mostaza y de 19 años- presentaba un pedido activo por comparendo por rebeldía, por lo que fue trasladado a la comisaría local para las actuaciones correspondientes. El otro joven, de 18 años, no registraba impedimentos legales.
Tenía pedido activo por rebeldía y fue interceptado por el COZ
El procedimiento tuvo lugar el lunes pasado, cuando operadores de cámaras del Centro de Operaciones Zárate (C.O.Z.) detectaron a dos personas con actitudes sospechosas en la zona de Independencia y Justa Lima.