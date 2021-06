Empleados del Bingo se vuelven a concentrar

Unos 200 empleados del Bingo Zárate vienen reclamando por el atraso en el pago de los sueldos a raíz de que la casa de juegos permanece cerrada por el regreso de Zárate a la Fase Epidemiológica Nº2 desde el pasado 9 de abril.

En esta oportunidad, los trabajadores detallaron que sólo recibieron tres pagos correspondiente a su sueldo de abril, a cobrar en mayo; luego de una intervención del ministerio de Trabajo y en consenso con la empresa.

De acuerdo a lo expresado, recibieron un adelanto de 7 mil pesos, otro de 8 mil pesos y un tercero de 10 mil pesos. Pero aún queda un remanente que ya en este nuevo mes, aún la empresa no lo abonó.

Fue por ello que los trabajadores del Bingo Zárate permanecen en la incertidumbre económica de no saber cuándo cobrarán la totalidad de sus salarios a pesar de la intervención del Ministerio de Trabajo.

A raíz de tal situación, hoy a las 11 de la mañana trabajadores del Bingo Zárate volverán a protestar frente a sus puertas en busca de una respuesta ante el atraso en el pago de los sueldos de abril y mayo.

Además, el problema es que, precisamente, comenzando el mes de junio no hay indicios de que las puertas de la casa de apuestas abra en el corto plazo. Y los trabajadores tampoco tienen la certeza de que el bingo se haya inscripto en el “Repro 2” o alguna de las ayudas que brinda el gobierno nacional para paliar la situación económica de muchos comercios que mantienen sus puertas cerradas en relación a la fase epidemiológica en la que se encuentra cada distrito.

Cabe señalar que el mes pasado los trabajadores realizaron varias medidas de fuerza en la puerta del bingo y una movilización al municipio. De hecho la delegación local del ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria con el afán de que las partes se sienten a negociar e intimando a la empresa a pagar los sueldos correspondientes de los 200 trabajadores.

Respecto a la posible reapertura del Bingo, desde el municipio volvieron a aclarar que se llevará a cabo en relación a la situación epidemiológica determinada por el propio gobierno bonaerense. Y que ello Zárate debe estar en fase 4.

Hoy a las 11 realizarán una protesta en la Avenida Lavalle.

