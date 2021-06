La industria no repunta aunque la situación el Partido sigue “estable”

El sector industrial registró una caída de 2, 2 por ciento de la construcción en abril y leve suba de la industria en un 0, 3%.

Así lo afirmó el organismo a cargo de las estadísticas nacionales, INDEC, en ambos rubros tienen altas subas interanuales en porcentuales del 321, 3 y del 55, 9, respectivamente.

En abril de 2021 el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una suba de 321,3 por ciento respecto a igual mes de 2020; el período de mayores dificultades de la actividad económica y laboral a causa de las restricciones por el coronavirus.

El acumulado del primer cuatrimestre de 2021 del índice serie original presenta una suba de 70,9 respecto a igual período del año pasado.

A la suba interanual de la construcción se le añade, de manera paralela, el consumo aparente de los insumos para la construcción, que en abril de 2021 exhibieron un alza del 1.054, 6 por ciento en relación a igual mes del año anterior.

La construcción es una de los rubros de la economía en que el Gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires tienen esperanzas para dinamizar la actividad económica castigada por el coronavirus.

SITUACION LOCAL

El año pasado, y pese a la pandemia, desde la Unión Industrial consideraron que el 2020 fue positivo en función de que ninguna empresa debió cerrar y todas se mantuvieron produciendo al ser consideradas “esenciales”.

La mayoría de las empresas fueron declaradas esenciales por lo tanto el Parque Industrial no paró sino que mermó su ritmo. Las únicas industrias que debieron cerrar sus puertas a partir del primer decreto presidencial de marzo fueron la automotriz y las metalúrgicas. En tanto el resto siguió trabajando; por lo tanto Zárate volvió a ser una “isla” en referencia a otros parques industriales de la provincia que permanecieron cerrados ya que las industrias radicadas desarrollaban acciones que no fueron consideradas esenciales por el gobierno nacional desde el inicio de la cuarentena.

No obstante, no hay proyectos de ampliación ni de nuevas inversiones; como así tampoco hay indicios de que el mercado laboral vuelva a dinamizarse.

De hecho, lo que sucede en el sector industrial local es que está todo en “stand by”, con mucha capacidad ociosa y con empresas trabajando al 60 o 70% de sus posibilidades, aún no pudiendo recuperar los índices pre- pandemia que estaban lejos de ser considerados positivos.

A la par, hay que destacar que no hubo despidos ni cierre de plantas aunque sí un congelamiento de las inversiones propuestas en varias multinacionales.

Los mayores contribuyentes: en Zárate

Un reclamo sostenido que el sector industrial le plantea a la clase política local es la conformación de una lista de Mayores Contribuyentes del Concejo Deliberante que esté conformada por representantes del sector comercial e industrial del Partido de Zárate, es decir los “verdaderos” mayores contribuyentes de la ciudad.

Sin embargo, en la última sesión los concejales presentaron la lista de mayores contribuyentes “a dedo” e incorporando a familiares y conocidos para que voten lo que les piden que voten en una asamblea.

Precisamente, la Asamblea de Mayores Contribuyentes actualmente está compuesta por distintos vecinos y vecinas de la ciudad; elegidos por cada bloque del Concejo Deliberante. Ellos son los que tendrán la responsabilidad de aprobar o desaprobar aumentos de las tasas municipales y otros temas económicos “sensibles” para el bolsillo de cada contribuyente zarateño.

Todos los años se debe conformar, cumpliendo con plazos legales y administrativos, en caso de que el Ejecutivo municipal eleve al Concejo Deliberante cualquier tipo de proyectos que necesite la aprobación de tal asamblea.

El año pasado, estos “mayores contribuyentes” votaron favorablemente la creación de un fondo de emergencia surgido de donaciones del sector industrial y comercial para paliar la pandemia y aprobaron el refinanciamiento de deuda del municipio con la provincia por más de 21 millones de pesos.

LOS NOMBRES

En este caso, la lista de mayores contribuyentes quedó conformada de la siguiente manera; Nancy Berot, Mirta Semple, Fabio Pineda, Rodolfo Luis Baroni, Armando Tabocchini, Pedro Ríos, Inés Toledo, Oscar Manzi, Diego Mattiassi, Ariel Cuenca, Mario Conturbi Stella Maris Repetto, Ricardo Fabio García, Ricardo Aleman, Ariel González.

