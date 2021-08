Ingresaron a robar en varias viviendas del barrio La Florida

Los robos continúan, la inseguridad y la sensación de inseguridad si cabe la pena distinguirlas, son moneda corriente. Pese a que la policía no informa los numerosos hechos diarios, los robos y los hurtos están a la orden del día.

De hecho los propios vecinos, ante la falta medidas en materia de seguridad, optaron por instalar alarmas comunitarias y crear grupos de whatsapp; como ocurrió en el barrio de Villa Fox. luego de un verano de movilizaciones y reuniones con funcionarios del Ministerio de Seguridad bonaerense y funcionarios que no prosperaron en función de mejorar y aumentar los patrullajes preventivos esa zona.

Como siempre se jactan de mencionar los especialistas, el delito muta y va corriéndose hacia otras zonas en donde el riesgo de ingresar a una vivienda es “menor”, y en este sentido se vienen registrando robos en diferentes zonas periféricas y barrios alejados del casco urbano.

El más reciente ocurrió en La Florida de Zárate, el pasado día martes; cuando una vecina alertó que un grupo indeterminado de delincuentes ingresó a robar a, por lo menos, dos fincas del barrio La Florida, rompiendo un alambrado periférico y destrozando el ventanal en su propiedad.

Estos robos se desarrollaron bajo la modalidad de “escruche”, un robo perpetrado cuando los residentes no se encuentran presentes. Tales robos cuentan con inteligencia previa, para no encontrarse con los moradores dentro de la vivienda, y no solamente son peligrosos por la posibilidad de que la familia llegue al lugar y se encuentren con los delincuentes dentro de su finca, sino que preocupan porque habla de un delito organizado, que no son hechos generados “al voleo” y sin planificación.

A raíz de esto, es que reclaman más presencia policial en la zona de calle Pellegrini de Ruta Panamericana hacia el oeste, “esa calle sigue siendo Zárate, todos los barrios que estamos ubicados detrás del camping de la UOM también somos Zárate, para cobrarnos los impuestos existimos, pero nunca apareció el Estado municipal o cualquier funcionario a visitarnos o recibimos la contraprestación correspondiente como contribuyentes”, reclamó un vecino del barrio “Las Tranqueras”.

Delincuentes destrozaron el alambrado para entrar a una vivienda.

