Día de la Industria: un poco de historia

El 2 de septiembre se celebra el Día de la Industria. Es un día importante y de evolución en la gran mayoría de países que gracias a la misma han alcanzado buenos niveles industriales a lo largo de los años.

El origen del Día de la Industria se remonta a la época de los cambios producidos en los diferentes países gracias a la revolución industrial y por ende a la industrialización. Produjo el paso de una economía basada en la agricultura y ganadería a una economía basada en el desarrollo industrial.

El objetivo principal de este día es el analizar la evolución producida gracias al desarrollo en cada uno de los países que forman el mundo. El principal estudio se basa en la repercusión que han tenido en los ciudadanos que habitan una región y en cómo ha mejorado el desarrollo industrial en el trabajo. En muchos lugares se pueden observar diferentes actos entre los que podemos encontrar exposiciones, debates, etc.

Las exposiciones suelen versar sobre la evolución de las primeras máquinas hasta nuestros días, mientras que los debates o coloquios intentarán analizar la situación de aquellos países en los que todavía el desarrollo tecnológico no ha crecido de forma progresiva, sus causas y posibles soluciones para favorecer el crecimiento industrial.

La revolución industrial ocurrida entre el siglo XVIII y XIX trajo consigo unos cambios notables culturales, tecnológicos, etc. El trabajo comenzó a realizarse utilizando máquinas y una tecnología adaptada para cada uno de los procesos en las fábricas. El trabajo manual dejó paso al trabajo mecánico.El primer país en el que se pudieron observar los cambios fue en Inglaterra, siendo más tarde en los diferentes países de la Unión Europea.

La revolución industrial dio paso a la industrialización, mediante la cual los Estados de cada uno de los países empezaron a basar al producto interior bruto en el desarrollo industrial y ya no en la agricultura y ganadería como venía ocurriendo.

Gracias a este cambio, la agricultura notó una gran mejoría en la calidad y eficiencia de la producción de los alimentos, la industria textil avanzó mucho gracias a las nuevas máquinas utilizadas por los artesanos… Todos estos cambios y avances unidos a un nuevo concepto de mercado y de librecambio, donde los productos eran comprados y vendidos así como las máquinas. Se puede observar claramente una migración de las gentes del campo a las ciudades para empezar a desarrollar un trabajo en las instalaciones llamadas fábricas.

Dentro de las numerosas innovaciones que se dieron en la época de la Revolución Industrial cabe destacar la máquina de vapor, cuyas ventajas a la hora de trabajar los metales fueron muy notables. También es de gran importancia en esta época el desarrollo de los medios de transporte, ya que si no hubiese sido por ellos, no hubiera sido posible.

A lo largo de los años, tras la Revolución Industrial, también es importante destacar la gran importancia que sobre todo hoy en día tiene la tecnología. Actualmente es uno de los grandes pilares de las economías mundiales y en cierto modo es la responsable del crecimiento de los países, siendo mayor en aquellos que invierten más dinero en investigación y nuevos desarrollos tecnológicos.

