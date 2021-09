Barrio El Milagro: piden mantenimiento de calles, servicio de agua y recolección

Vecinos del barrio El Milagro contaron que atraviesan “un verdadero drama” durante las lluvias de días atrás, quedando prácticamente aislados por el estado de las calles del vecindario.

Quienes residen en las inmediaciones de calle Suipacha y 64 son testigos del deterioro que fueron sufriendo las calles de tierra que, ante las lluvias registradas, se volvieron intransitables.

Se trata de un problema grave que atraviesan los vecinos, muchos se encuentran imposibilitados de transitar dado que la gran cantidad de barro presente, impide la circulación ya sea en vehículos, como a pie.

El principal problema radica en que con cada lluvia los vecinos quedan recluidos en sus domicilios y sin la posibilidad de contar con el ingreso de remises o de ambulancias si alguna situación de emergencia así lo requiriera.

En ese marco, piden que las autoridades gestionen soluciones para evitar esta situación ante las inclemencias climáticas, dado que genera severas complicaciones que podrían resolverse con políticas públicas que atiendan las problemáticas del vecindario.

POR SERVICIOS

Pero el reclamo no finaliza ahí. “En el barrio no tienen medidores, queremos pagar y que nos pongan la luz, no tenemos recolección de basura, no tenemos agua corriente. Traemos de una red que es muy chica y no alcanza a abastecer el barrio, no tenemos nada”, contó una vecina del barrio a LA VOZ y agregó que por el estado de las calles “si entras al barrio no salís y si salís, no volvés a entrar”.

“Cuando llueve nos inundamos, estamos olvidados, la gente quiere progresar, que nos pongan un medidor para tener un servicio, vivimos en condiciones infrahumanas; no queremos vivir más así•, concluyó.

Según afirmaron desde el vecindario, ya han presentado notas en la Municipalidad y el Concejo Deliberante a la espera de soluciones.

Los días de lluvia es prácticamente imposible transitar.

Comparte esto: Twitter

Facebook