“Es hora de que empresarios, funcionarios y educadores generemos un acuerdo”

En la planta automotriz de Toyota se realizó la segunda jornada del Seminario Industrial Zárate-Campana, con la mirada puesta en los “Desafíos digitales y educativos en el mundo post Covid”.

En dicha jornada hubo dos oradores; Fernando Arraigada, especialista en Tecnologías en Información y Comunicación (TICs) y José Romero, especialista en Educación.

“Argentina tiene un índice de digitalización, de personas conectadas y con acceso a internet en el puesto 51, un puesto razonable y equiparable a países de segunda línea o países de Europa del Este. Pero el gran problema es que Argentina no tiene regulado el acceso a las TICs, para garantizar este derecho. Llevado al plano económico, es una necesidad la transformación digital de las PyMEs en cuanto a medir y cuantificar muchos de sus procesos. Pero el obstáculo fundamental es que no consiguen personal para desarrollar este tipo de transformaciones; y aquí caemos nuevamente en la educación como este motor para tal pasaje. Por otro lado, el sector público debe avanzar en la transformación digital procurando mayor incorporación de tecnología y conectividad y en incorporar herramientas digitales para la autoevaluación de la gestión pública”, expresó Arraigada, especialista en TICs.

Por su parte el especialista de Educación, José Romero, opinó que; “el sistema educativo se cubre con una gran frazada ocultando casi con vergüenza cifras muy serias que muestran su debilidad, ya que se observa mucha deserción y repitencia. A raíz de esto se ve con claridad la necesidad de avanzar hacia una era digital entre el Estado y la empresa para poder consensuar un nuevo contrato de identificación de responsabilidades y obligaciones compartidas en materia educativa. En este sentido, necesitamos atender a los “Ni-Ni”, a los jóvenes que ni estudian, ni trabajan para que los inserten en el mercado laboral. En este sentido, la pandemia vino a transformar el panorama educativo, ya que en charlas con docentes chilenas plantearon la posibilidad de continuar con esquema semi-presencial dado que la docente no quiere tener a 40 alumnos en el aula, y si ya encontraron un standard de calidad de presencialidad de 25 alumnos, el resto se podría conectar y participar de la clase online”, explicó el especialista en Educación.

El seminario Zárate- Campana; “Corredor Norte Productivo” finalizará hoy en la ciudad de Campana.

En la planta de Toyota se realizó otra de las jornadas del seminario industrial.

