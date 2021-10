Hallan el cuerpo de una mujer en las afueras de Campana

María Rosa Invernon (74) era de Martínez. El sábado pasado salió temprano de su casa, rumbo a Campana, adonde la asesinaron. Qué pasó todavía es un misterio para los investigadores: la hallaron muerta a golpes, semidesnuda, en un descampado, por lo que investigan si la atacaron para violarla.

La víctima tenía todas sus pertenencias: su celular, 2.000 pesos, las llaves de su propiedad, una bolsa con elementos y su DNI. Por eso, la Policía descartó que la hayan abordado para robarle. En principio, no se detectaron signos de violencia sexual, aunque el cuerpo estaba sin ropa interior y su pantalón se encontraba a unos metros.

La fiscal Ana Laura Brizuela, de la Unidad Funcional de Instrucción UFI 2 de Campana, dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad para determinar el recorrido que realizó la mujer desde su vivienda hasta el barrio Otamendi, una distancia de 65 kilómetros.

Según se supo, se obtuvo el registro de una cámara en donde se la ve a Invernon a las 8.45 del sábado cuando realizaba una carga virtual de su celular en un comercio cercano a su propiedad.

Asimismo, de su teléfono se obtuvieron fotos con los horarios de ida y de vuelta del ferrocarril hacia Campana.

Sin embargo, los investigadores determinaron, en base a esos horarios y teniendo en cuenta la filmación en la que se la ve a Invernon, que no pudo haber llegado al lugar en tren, sino que se trasladó o la trasladaron en otro medio de transporte.

Es ese sentido, el testigo que encontró el cadáver declaró que pasó a las 9 por el lugar, una especie de atajo utilizado por los lugareños para llegar a la zona comercial del pueblo y que no había nada, hasta que cerca de dos horas después, de regreso, halló el cuerpo, lo que corrobora la hipótesis de los investigadores.

La escena fue preservada hasta el arribo de los peritos de la Policía Científica, mientras que al lugar del hecho llegó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuyos profesionales certificaron el fallecimiento de la mujer.

LA AUTOPSIA

Asimismo, el médico que revisó el cadáver estableció que en principio Invernon había fallecido como consecuencia de un fuerte traumatismo en la cabeza, provocado por un objeto sin filo.

Ese dato fue confirmado luego por el informe preliminar de autopsia, que estableció que la mujer murió producto de múltiples golpes.

En principio, los forenses no hallaron signos de que la víctima haya sufrido un ataque sexual, aunque deberá aguardarse el resultado de los exámenes complementarios para confirmarlo.

El hallazgo se produjo alrededor de las 11 en un camino que cruza un terreno rodeado por abundante vegetación, ubicado en el barrio Otamendi de Campana, cerca de ña estación del ferrocarril y Parque Nacional.

