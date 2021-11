Estafados con un proyecto inmobiliario fueron recibidos en la Municipalidad

En la mañana de ayer, vecinos autoconvocados se presentaron frente al Palacio Municipal para llevar a cabo una manifestación, luego de haber sido estafados por una empresa desarrolladora de un proyecto inmobiliario que prometía la construcción de un barrio en la localidad de Lima.

Desde las 9 de la mañana, los damnificados se concentraron sobre avenida Rivadavia con pancartas y bombos, pidiendo intervención municipal, dado que en el Concejo Deliberante se aprobó en 2014 una ordenanza que permitió el cambio de uso del suelo del barrio ATYFLI 1, que también fue desarrollado por la firma Futuro Construcciones.

En representación de los vecinos estuvo la abogada Dra. Giselle Repetto (Tº 58 Fº 441 CALP), quien comentó que el reclamo consistió en pedir el accionar del Municipio y de la Fiscalía «porque hay una denuncia penal contra el señor Juan Manuel Ramírez, por la presunta comisión del delito de estafa; la fiscalía no está investigando, nos dicen que se trata de una cuestión civil y no penal».

La representante legal de los damnificados detalló que los vecinos afectados “pagaron por un terreno y esta persona se ha quedado con el dinero; estamos hablando de aproximadamente 60 familias, sólo de ATYFLI II. El barrio ATYFLI I también tiene una problemática similar, pero ellos pudieron acceder a los terrenos, aunque al día de hoy tengo entendido que no pueden escriturar”.

Según detalló la letrada, el titular de la empresa Futuro Construcciones “les hizo firmar un contrato de mandato, cuando en realidad les estaba vendiendo lotes”. Esto quiere decir, que los vecinos que se encontraban interesados en comprar un terreno, le firmaron un poder a Ramírez para que pudiera llevar a cabo la compra del predio que luego sería loteado. Los vecinos pagaron, pero el desarrollo inmobiliario nunca se llevó a cabo.

Repetto también explicó que desde su punto de vista, existe una responsabilidad política porque “para que Ramírez hiciera esto solo con un boleto compraventa, porque ni siquiera era titular de la tierra, tuvo una ordenanza hecha a medida para lograr el cambio de uso del suelo”.

La abogada agregó que también presentaron denuncias contra otros profesionales que intervinieron en la operatoria: “El martillero Jorge Matilla promocionaba la venta de los lotes, también denunciamos por presunta complicidad a la arquitecta Laura Diana. Estamos pidiendo que la fiscalía investigue y que los responsables cumplan con su responsabilidad”.

Mientras se desarrollaba la manifestación en el Palacio Municipal, se acercó la abogada del área de Hábitat, la Dra. Karina Sforza, quien dialogó con los vecinos y su abogada para generar un acercamiento al problema y los invitó a una reunión que se llevó a cabo en el Palacio Municipal.

Allí fueron recibidos por el Director General de Hábitat municipal, Arq. Carlos Méndez y la Dra. Karina Sforza, mientras que en representación de los vecinos damnificados estaban Matías Onzari, Juan Moyano, Pablo Vega Monopoli y su abogada. En ese marco, desde el Ejecutivo definieron acompañar y tomar intervención en la denuncia impulsada por los vecinos contra Ramírez; además participó de la reunión el intendente Osvaldo Cáffaro quien expresó el compromiso de buscar una solución a los vecinos para que puedan tener su tierra.

Son unas 60 familias que fueron damnificadas por la maniobra de venta de terrenos.

