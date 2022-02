Fuerte avance en materias de Servicios Públicos

Los candidatos del Frente de Todos, Aldo Morino y Leandro Matilla, siguieron recorriendo los trabajos que el área de Servicios Públicos municipal viene realizando en toda la ciudad.

«Luego de más de un año sin poder llevar a cabo los arreglos corrientes y un mantenimiento preventivo como se hace habitualmente, como consecuencia de la pandemia, hoy se puede decir que el municipio está en marcha y con una dinámica que deberá estar normalizada para el mes de abril del 2022», señaló Leandro Matilla, tercer candidato a concejal del FTD. «Hoy se están desplegando dos equipos, uno durante la mañana y uno durante la tarde, los diversos trabajos contemplan arreglos de calles, reparación de pérdidas de agua, trabajos de ionizado de calles y colocación de piedras partida si la calle lo permite. Estos trabajos se planificaron hace 5 meses con los sucesivos relevamientos obtenidos por el Área de Servicios Públicos y de Relaciones con la Comunidad», agregó.

«Apoyamos y recorrimos cada punto de trabajo», señaló Matilla, entre los que podemos mencionar:

• Trabajos de motoniveladora, retro pala, camión, compactador, preparación de ingreso a terminal NK.

• Trabajos de Motoniveladora, retro pala, camiones, en calle 56 e/ 58 y el final de Los Pomelos.

• Trabajos de Motoniveladora, retro pala, camiones, escoriado e ionizado de calle J. Hernández e/ B. Irigoyen y Larrea, Alberti e/ J. Hernández y Pividal (Barrio Villanueva).

• Trabajos de perfilado, limpieza y escoriado de calles del barrio Lotes con Servicios, Alameda e/ Scholnik y Saavedra, Alameda e/Scholnik y Saavedra, Peñalosa e/Scholnik y Saavedra (barrio Bosch).

• Se continúa en la apertura de baches en calle Lavalle e/Mitre y Rivadavia, Alem e/Castelli e Independencia (Centro).

• Bacheo de microaglomerado: Arribeños desde 1ero de Mayo hasta Gallesio. López y Planes desde Gallesio hasta Islas Malvinas.

• Limpieza de zanjas en calles del Barrio Los Pomelos.

• Reparación de sumideros: 4, en AV. Anta y Perú.

• Sellado de juntas: Alem desde Castelli a Belgrano.

• Moto niveladora, retro pala, camión, perfilado e ionizado continúan trabajos en calle 54 e/ French y De La Torre, De La torre y Güemes e/ 58 y 56 (barrio Azcarate).

• Motoniveladora, limpieza, perfilado, e ionizado continua en calle Pellegrini desde el ingreso al barrio El Progreso hasta calle 58, limpieza ingreso al Barrio Los Pomelos (Barrio El Progreso y Los Pomelos)

• Motoniveladora, retro pala, camiones, escoriado e ionizado de calle Islas Malvinas e/ Pellegrini y Larrea (Barrio Villanueva).

• Se continúa en la apertura de baches en calle Lavalle e/Mitre y Rivadavia, en calle Moreno e/ Mitre y Rivadavia (Centro).

• Limpieza de zanjas en calles del Barrio Azcarate en apoyo de equipo de ionizado.

• Bacheo de microaglomerado: Calle Córdoba Entre Pacheco y Larrea.

• Motoniveladora, retro pala, camión, perfilado e ionizado continúan trabajos en calle 54 e/ Estrada y De La Torre, y De La Torre, V. Alsina, Güemes, e/ 56 y 58 (Barrio Moisés Lintridis I).

• Motoniveladora, limpieza, perfilado, e ionizado continua en calle Pellegrini desde Barrio Los Pomelos hasta calle 58 (Barrio el Progreso).

• Motoniveladora, retro pala, camiones, escoriado e ionizado de calle Sáenz Peña entre vías del Ferrocarril y Agustín Alvarez, Ascasubi e/ Pellegrini y Bdo. de Irigoyen (Barrio Villanueva).

Todo esto fue realizando en los últimos 20 días.

A su turno, el primer candidato a concejal y ex secretario de Gobierno Aldo Morino, volvió a ratificar «el fuerte compromiso de la Gestión del Intendente Cáffaro con una importantísima inversión en Servicios Públicos, hoy se cuenta con una planta de maquinaria importante que se pudo adquirir gracias a la buena administración de los recursos y del cuidado que éstas reciben».

«Para nosotros -señaló Morino- la prioridad sigue siendo lo público, el cuidado de los diversos espacios que hoy cuenta la ciudad. Quisiéramos seguir avanzando el lograr más calles de hormigón y muchas más de asfalto y cordón cuneta. Creemos que el próximo año será uno de fuerte apuesta a los servicios y a más mejoras».

“El vecino tiene razón al reclamar mejoras y el normal mantenimiento de la ciudad y nosotros sabemos perfectamente que pasivo nos dejó la pandemia, sabemos cada arreglo de cada barrio y están georreferenciados en un trabajo previo que realizamos hace meses», dijo Morino.

Para concluir, criticó a la oposición: «No necesitamos de campañas mediocres como lo hace Juntos, lanzando sus propuestas electorales desde un bache. La gente no espera de un concejal que sea un buscador humano de baches y posos. No es su tarea genuina. Sí lo es gestionar para que el municipio sea más eficiente y rápido, que gestione fondos genuinos para realizar esa es la tarea. Nadie de Juntos se preocupó en el pasado como el municipio conseguía mejoras para Zarate, es más, claramente el candidato Matzkin debería aclarar y fundamentar por qué Zarate era continuamente discriminado en la entrega de fondos comunes y especiales durante el gobierno de Cambiemos. No lo decimos nosotros los principales medios provinciales y nacionales reflejaban claramente como no se destinaban fondos a nuestra querida ciudad, pero si a Campana, Pergamino, Baradero, San Pedro y San Nicolás entre otras. Durante 4 años lo hicieron cuando fueron gobierno con Macri, Vidal y Larreta… pero esto no lo dice solamente Morino sino consulten la siguiente fuente: https://chequeado.com/el-explicador/obra-publica-bonaerense-los-municipios-oficialistas-reciben-mas-plata-por-habitante-que-los-opositores/”, señaló Morino.

Aldo Morino en una recorrida por obras municipales.

