Candidatos con La Voz: Aldo Morino

FRENTE DE TODOS

– Edad: 63.

– Lugar de Nacimiento: Zárate (Villa Massoni).

– Nivel de estudios cursados: Universitario.

– Ocupación/ Profesión: Abogado.

– Composición familiar: Casado con 2 hijos.

– Antecedentes Políticos: Militante, Dirigente del Partido Socialista y de la Agrupación Municipal Nuevo Zárate.

– De qué club de fútbol es hincha: Club Atlético Independiente. Club Belgrano (Zárate).

• ¿Cómo evalúa la gestión municipal?

La gestión municipal pudo contener en una situación mundial sin precedentes, una pandemia que arrasó todo a su paso y con una economía destruida luego del macrismo (hoy llamado Juntos). Pese a todo se puede ver la labor social que lleva adelante el Municipio como también las obras y mejoras una vez que las aperturas dictadas por el gobierno nacional y provincial lo permitieron. Esta gestión se caracteriza por saber llevar adelante la ciudad aún en los momentos históricos más difíciles, no hay que olvidarse que asumimos el gobierno municipal con más de la mitad del presupuesto con deuda y hoy las cuentas están saneadas.

• ¿Le preocupa el estado económico- financiero del municipio?

No, el municipio siempre ha dado muestras de su equilibrio económico, primero partiendo de la base de las obras ejecutadas, la contención social y aquellas políticas realizadas en materia de cultura, educación y medio ambiente. Vale aclarar que nunca se dejó de pagar a los trabajadores municipales bajo ninguna situación y no pedimos ningún salvataje como otros municipios, es más fuimos discriminados en el aporte de fondos provinciales y nacionales en el gobierno de Cambiemos, hoy JUNTOS. Lo que llegaba a Campana y Baradero muchas veces doblaba o triplicaba lo que Zárate recibía, cuando llegaba algo.

Hoy los campeones de la república y la institucionalidad se olvidan.

• ¿Cómo cree que se podría mejorar la calidad de vida de muchos zarateños ubicados en asentamientos irregulares que carecen de los servicios básicos?

El municipio ya ha dado cuenta de cómo mejorar la vida a personas que se encontraban en esa situación. Por citar un solo ejemplo el caso de la relocalización de Los Pomelos. Se han llevado a cabo numerosas entregas de lotes con servicios, el Municipio muchas veces da soluciones accesibles y concretas que nación ni provincia llegan a concretar.

Los gobiernos locales somos el primer mostrador de la gente con sus planteos y reclamos.

Un gran trabajo realizado por el área de Hábitat como así también de las dependencias que en conjunto llevaron adelante un proceso histórico para esas familias.

• ¿Cuál será su política de fomento de la actividad comercial en función de su política fiscal? ¿Y para las PyMEs locales?

Desde el Concejo seguiremos llevando adelante una política en conjunto con las diferentes áreas municipales como así también con ordenanzas acordes a las políticas nacionales y provinciales ayudando a los comercios como a las pymes locales a fortalecer la producción y empleo para superar los guarismos existentes antes de la pandemia. Nos sorprende mucho que Juntos presente proyectos que nunca antes acompañó siendo oposición y gobierno, no hay que olvidarse que hace 2 años JUNTOS (cambiemos) fue gobierno y destruyó a la clase media. También se presentará un proyecto de alivio fiscal para los sectores comerciales afectados por la pandemia

• ¿Cuál es la principal problemática ambiental que observa y cómo proyecta abordarla?

Una de las problemáticas ambientales es la gestión de residuos. En ese sentido la prioridad será la de llevar adelante programas para reducir, reutilizar y reciclar los mismos.

El respeto de las mismas puede contribuir a lograr una sensible mejora con el entorno natural y de ese modo hacer que nuestra calidad de vida sea cada día un poco más sustentable. Propondremos desde el Concejo Deliberante diferentes programas educativos, concientizando y llevando adelante en conjunto con las diferentes áreas municipales como medio ambiente, educación y la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social.

• ¿Cuál es su propuesta para trabajar en materia de seguridad?

Desde el concejo deliberante acompañaremos todas las políticas que puedan llevarse a cabo en el distrito. Es un tema muy sensible y allí estaremos para poder apoyar o brindar todo lo que esté a nuestro alcance para llevar adelante propuestas para nuestras ciudades. Lo que si vamos a sentar postura clara es en que no se puede hacer política berreta con la seguridad, lo ideológico importa pero no se puede esperar más que sigan pasando hechos más graves aún. Le tenemos que pedir a la provincia una intervención más sólida, sostenida y con mayor acceso a la justicia, mayor seguimiento de la reincidencia y discutir las reformas penales. Nada de esto funciona si paralelamente no abordamos fuertemente la convivencia y la contención social. Las sociedades más justas son las más seguras.

• ¿Cuál es su propuesta para estimular el empleo joven?

Apoyando por ejemplo la línea de nuestro intendente como el programa Nexo Laboral que es una herramienta indispensable ya que permite llevar adelante una política de promoción del empleo en el marco de la articulación entre lo público y lo privado en un momento donde nuestros vecinos nos piden soluciones para nuestros jóvenes.

Desde el Concejo y en especial desde el bloque del Frente de Todos acompañaremos todo tipo de políticas que estén destinadas a potenciar el desarrollo de la región, a través de la generación de políticas públicas y que pueda dar a nuestros jóvenes una herramienta tan valiosa como la capacitación para ser incluidos en la demanda de empleo que existe en nuestra ciudad. De esta manera y con muchos proyectos que llevaremos adelante nuestros jóvenes contribuirán al crecimiento no sólo de la región sino reforzando y consolidando una demanda laboral que a veces pareciera ser expulsiva a nuestros jóvenes.

• ¿Cómo proyecta trabajar el abordaje sobre la violencia de género?

En este tema seguiremos acompañando el apoyo a las políticas de la gestión y colaborando con nuestras compañeras de lista y concejalas que han dado cuenta de su capacidad en la materia. Debemos día a día avanzar proponiendo políticas concretas en ésta problemática. La lucha feminista ha aportado mucho para que el debate se diera en las Cámaras y en los Concejos Deliberantes y seguiremos apoyando como espacio político los proyectos que promuevan la igualdad y equidad de género.

• ¿Qué propuestas tiene para Lima?

Lima ha crecido muchísimo a lo largo de estos años y creo fundamental seguir trabajando por más obras y en sus propias decisiones. Se ha marcado un hito al llevarse a cabo la elección del delegado como así también la declaración de ciudad. Por ello presentaré un proyecto para la creación de un Ente Descentralizado para la administración de Lima que de prosperar sería un prueba piloto para una posterior autonomía.

Tenemos que seguir trabajando para que todo proyecto y que cada parte en la autonomía pueda establecer un punto en común para seguir avanzando en su propio municipio, viable y que contenga su visión e idiosincrasia. De mi parte siempre encontrarán alguien con dialogar y llegar a acuerdos para seguir avanzando.

