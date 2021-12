Habilitan la descarga del certificado de vacunación digital contra el COVID-19

Las personas que tengan la aplicación Mi Argentina podrán descargar la credencial internacional de vacunación contra el coronavirus en formato PDF para poder tener el documento visible aún cuando no tengan conexión a Internet, informó la Secretaría de Innovación Pública.

La última versión de la aplicación Mi Argentina permite descargar la credencial de vacunación en formato PDF «para que no sea necesario contar con conectividad al momento de acreditar la información», indicó la Secretaría en un comunicado.

Precisó que la descarga de la «credencial internacional de vacunación» se realiza desde la sección MiSalud de la aplicación y que «cada dosis, inclusiva la de refuerzo, posee un código QR con la información de la vacuna» registrada en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac), es decir, nombre de la vacuna, lote, dosis y lugar de aplicación.

Desde la dependencia recordaron que la «credencial digital es el documento oficial de Argentina para acreditar la vacunación contra Covid-19 en el país y en el exterior», y que las personas extranjeras vacunadas en el país que no cuenten con DNI argentino y adultos con menores a cargo, podrán solicitar el PDF con información de su vacunación contra Covid-19 en los efectores de salud definidos por cada jurisdicción.

Agregaron que «la Secretaría de Innovación Pública se encuentra trabajando para que las personas responsables de niños y niñas puedan ver desde su perfil la credencial digital de las y los menores a su cargo que se hayan vacunado».

«Niños y niñas mayores de 13 años pueden descargar la app y visualizar el certificado digital en su perfil», agregaron.

EN CASO DE TUCUMAN

El gobernador interino de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció ayer la implementación de un pase sanitario en la provincia, que acredite la aplicación de al menos dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, para poder ingresar a eventos culturales y religiosos, así como gimnasios, recitales y fiestas, ante el aumento de casos en la provincia.

La última versión de la aplicación Mi Argentina permite descargar la credencial.

