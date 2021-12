Un homenaje a médicos y personal del Hospital

En el Día del Médico, cabe descatar el trabajo “Angeles Blancos”, un fotolibro realizado por la fotógrafa Nilda Gianfelice que corre el velo de la intimidad de una guardia hospitalaria; pero no de cualquier hospital, si no de uno que a todos nos toca de cerca en Zárate, como es el Hospital Zonal Virgen del Carmen.

En este homenaje al personal del nosocomio local, que la fotógrafa define como “un sueño” hubo muchas colaboraciones para que se hiciera realidad. Ayudaron miembros de ATE, de Cooperativa Eléctrica y entre sus agradecimientos, Nilda menciona a Elisa, Marta, Miguel y Olga, a Mario Castillo por la selección de las fotografías y a María Emilia Llobet por la edición y diseño del libro.

“Si la fotografía sirve para algo, que sea para mostrar a estos héroes anónimos en pandemia. La cuarentena me obligó a poner en pausa mi trabajo, sin mi cámara, mi compañera inseparable, traté de buscar algo para motivarme; y sí, eran ellos a quien debía rendir homenaje: médicos, enfermeros, técnicos, personal de limpieza y demás integrantes del sistema de salud se ubican en lo que se llama ‘la primera línea’ de asistencia del Covid 19. Son los guerreros sin armadura ni espada, que dan batalla a una enfermedad contra la que no existe vacuna aún, ni tratamiento y que tiene al mundo entero en vilo hace muchos meses. Entonces se me ocurrió que alguien me enviara fotografías del trabajo diario que realizaban no solamente de esta esta pandemia sino por otras patologías de pacientes que ingresaban. Que ellos mismos fueran mis ojos”, había expresado Nilda en diálogo con LA VOZ.

“ Muchos de ellos tuvieron coronavirus, se curaron y volvieron al frente de batalla para seguir codo a codo con sus colegas a seguir salvando vidas. Ellos poniendo el cuerpo, sin miedo, vistos por los de afuera como ‘peligrosos’. Esta idea de hacer este libro es en homenaje a cada uno de los integrantes del Hospital Zonal Virgen del Carmen ¡Ellos son los verdaderos Héroes Anónimos de esta histórica pandemia mundial! Este pequeño libro es un sueño personal, y como todo sueño brotó en plena pandemia. Una necesidad enorme de agradecer a nuestros Angeles Blancos, sin ellos este pequeño homenaje no hubiera sido posible”, comentó Nilda.

Comparte esto: Twitter

Facebook