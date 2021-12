Los concejales decidieron no tratar este año el pedido de reducción de plástico

Zárate Recicla, Fundación Caleuche, Fundación Enlaces y Barómetro Zárate presentaron una nota al Concejo Deliberante para hacer uso de la Banca Abierta y exponer sobre la necesidad de que Zárate se adhiera a la ley provincial vigente sobre reducción del plástico en bolsas y otros paquetes que entregan los almacenes y supermercados.

En las últimas horas han recibido la negativa de los concejales oficialistas de tratar el proyecto pese la urgencia de las decisiones que deben tomarse en materia medioambiental. “La problemática ambiental existe y debemos solucionarlo como comunidad a través de las distintas herramientas. La política es una de estas herramientas que, en este caso, decide postergar nuestras peticiones más allá de lo que hacemos y proponemos”, se lamentaron las cuatro entidades locales en un comunicado. “Pero hay otra herramienta aún más superadora, que es la conciencia ambiental, así que desde el lugar que sea, hay que fomentarla. El desarrollo sostenible, los impactos ambientales en la sociedad impactan de forma equitativa en todas las clases, inclusive a nivel global, nosotros como argentinos, nos impacta más que los países desarrollados y de eso deben también ser conscientes. Se hizo lo necesario porque la realidad es una sola y esta la que percibimos, es el reflejo sobre el grado de conocimiento y educación ambiental en la mayoría de los legisladores, en este caso de Zárate. No obstante, consideramos que sucede también en otros niveles más altos. De todas formas, nadie nace aprendiendo, pero tampoco hay decisiones dirigidas a la enseñanza de los valores ambientales, con lo cual es un gran problema que no exista el empuje por hacerlo ya que es lo principal que se necesita ya que luego se toman decisiones apresuradas, y que no son manejables. En la última sesión ingresaron tres ordenanzas por fuera de orden del día. Lo que presentamos nosotros, fue a comisión. Y las notas, a legislación para elaboración de proyecto. Nos dejaron afuera una vez mas”, concluye la carta de las cuatro entidades ambientalistas. «No se cuida aquello que no se conoce», cierra el comunicado.

Las bolsas de plástico siguen formando parte de las compras cotidianas en supermercados, almacenes y kioscos. Aunque el hábito de tener las reutilizables a mano está cada vez más instalado, y con frecuencia escuchamos “No, gracias, tengo la mía” como respuesta al ofrecimiento que llega detrás del mostrador, las bolsas plásticas integran la larga lista de elementos altamente contaminantes que usamos a diario por única vez y luego tiramos a la basura.

Por ello, el principal reclamo de las organizaciones socioambientales a nivel local es que en la Argentina se sancione cuanto antes una ley nacional de presupuestos mínimos para la prohibición de plásticos de un solo uso en todo el territorio. El objetivo de la norma es regular, reducir, sustituir y prohibir de manera progresiva productos como sorbetes, revolvedores de café, vasos, bolsas, entre otros descartables, para fomentar la transición a una economía circular y reducir la generación de residuos.

En la Argentina, de las más de 2.7 millones toneladas de residuos plásticos que se generan al año, sólo el 5% se recicla. Desde Vida Silvestre advierten que 8 millones de toneladas de este material se arrojan al mar anualmente. Casi la mitad de todo el plástico producido se usa para crear productos de un solo uso o que tienen una vida útil menor a los tres años.

«Proponemos, para no usar bolsas de plástico, otras opciones como bolsas de tela o bolsas de red».

