El músico Leandro Olguín se presenta en la final nacional del Pre-Festival Baradero

En el marco del Pre-Festival Baradero 2022 se presentará hoy el músico zarateño Leandro Olguín, quien brindará un show en el Anfiteatro Municipal, una semana antes del 47 Festival Nacional de Música Popular de Baradero.

Leandro repasó cómo será el show que brindará junto a su grupo en este importante acontecimiento y contó cuáles fueron sus inicios en la música.

“Comencé desde chico, mi viejo y mi tío tenían un conjunto que se llamó “Los Cantores de la Noche”. Crecí escuchándolos cantar y me enseñaron algunas cosas. Empecé tocando el bombo con ellos, después cuando aprendí los primeros tonos empecé con la guitarra y así fui metiéndome en la música. Después estuve con “Las voces del encuentro”, hasta que se separó el conjunto y hace unos tres años me lancé como solista”, cuenta Leandro quien ya lleva una trayectoria de 20 años con la música.

En 2019 tuvo un hito importante en su carrera tras presentarse en el Festival de Diamante: “Fue mi primer recital como solista, me sentía en el aire, nunca pensé pisar un escenario de esa magnitud”.

Este sábado realizará su presentación en la final nacional del Pre-Festival en el rubro Solista Vocal Folclore. “Venimos ensayando mucho todos los días. Uno lo hace con el corazón, salga como salga uno la pasa bien igual. Lo hacemos porque nos gusta por amor a la música”, sostiene. En ese sentido, cuenta cómo vienen preparando su repertorio: “Tenemos un repertorio variado, a simple vista se nota que hay muchas vidalas, un repertorio de los pagos de Salta, muchas canciones de Daniel Toro y Lito Nievas, que me caracterizan porque crecí escuchando esa música y a mi tío hacer falsetes y demás”.

Se trata de un acontecimiento de gran relevancia en la carrera del músico, más aún al tratarse de un evento que se desarrollará en la previa del Festival Nacional de Música Popular que reunirá numerosos artistas. “Es como si llevara la mochila de toda la familia, no solo es mi sueño sino de todos los que me acompañaron, que me enseñaron, mucha gente que quiere verme en los escenarios”, señala y, ante la pregunta sobre qué siente cada vez que sube a un escenario, expresa: “Siento que varios de los que hoy ya no están me apoyan y me dan una mano desde donde estén”.

Además del Festival Diamante, también participó del Pre-Cosquín en el cual llegó a la final y tiempo atrás brindó un show en su comienzo como solista en el Forum Cultural. Luego de varios meses de poca actividad a raíz de la pandemia, próximamente se presentará a un casting para participar del certamen de La Voz Argentina.

Entre los próximos desafíos como artista detalla que tiempo atrás mantuvo reuniones con “Yuyo” Gonzalo (guitarrista de Horacio Guaraní),con quien surgió la posibilidad de editar un material discográfico, entre otras cosas. Luego del festival de Baradero, también se estará presentando en el Pre-Festival Ayacucho.

