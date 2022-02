Lanzan el concurso literario «La Biblioteca y los libros»

El Círculo Popular de Cultura convoca a personas a partir de los 16 años sin límites de edad argentinos y extranjeros. El trabajo será individual y los integrantes de la Comisión Directiva no podrán participar en dicho concurso.

Deberán tener una extensión mínima de una carilla y máximo de dos hojas A4, Letra 12, Times New Roman ó Ariel, interlineado uno espacio y medio.

Los trabajos cuentos y poemas serán escritos en castellano. Cada participante deberá presentar por triplicado un solo trabajo que deberá ser inédito y no haber sido permitido en ningún otro certamen.

Serán enviados por correo postal o personalmente en sobre cerrado en Justa Lima de Atucha 667, Lunes, Miercoles, Jueves y Sábados de 9 a 12 Hs. y Martes y Viernes de 15 a 19 Hs. desde el 15 de febrero al 31 de Mayo.

En cada sobre se colocará en el remitente el seudonimo. Junto a las obras se colocará un sobre en cuyo anverso deberá escribirse el seudónimo y dentro del mismo y cerrado se colocará Nombre, Apellido, Documento de Identidad, Domicilio, Localidad, Código Postal, Provincia, País, Teléfono e mail si lo tuviera.

No se recibirán trabajos por correo electrónico. Los originales no premiados serán destruidos.

La presentación de trabajos implica total aceptación de las bases, así como el fallo del jurado que será inapelable.

La entrega de distinciones, se llevará a cabo en el mes de julio del 2022, en el acto central de los festejos de 100° Aniversario, de la Biblioteca en fecha, a confirmar.

Se premiarán el primero y segundo puesto de cada categoría y se realizarán las menciones que estime el jurado pertinente.

Sede del Círculo Popular ubicada en Justa Lima 667.

