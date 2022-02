Municipio cede un terreno a los Salesianos para el desarrollo de proyectos orientados a jóvenes

En la tarde de ayer, el intendente interino Ariel Ríos firmó un convenio a través del cual el Municipio le cede un terreno a la Institución Salesiana que tendrá como fin el desarrollo de proyectos de contención e inserción de los jóvenes.

En el Palacio Municipal se llevó a cabo la firma del documento ante la presencia del obispo de la diócesis de Zárate Campana, Mons. Pedro Laxague; el párroco de Don Bosco, Carlos Morena y el administrador de los salesianos, Gabriel Doddi. También acompañaron el acto la secretaria de Gabinete Florencia Diez y el secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social Darío Raffo, quien refirió: “Es el inicio de un trabajo que venimos realizando con Don Bosco desde el inicio de la pandemia, articulando puntos solidarios. Empezamos a pensar en tener distintos lugares en el territorio donde podamos llevar adelante políticas de promoción. Este es el inicio de un gran trabajo que vamos a hacer articuladamente con las autoridades eclesiásticas”.

Según detalló, se trata de un convenio de uso de terrenos municipales a favor de la iglesia y la congregación Don Bosco con el propósito de desarrollar distintas actividades de promoción, culturales y deportivas.

Por su parte, Mons. Pedro Laxague subrayó: “Es muy importante en este momento que está tan en el tapete el tema de la droga; creo que es providencial este acto que acabamos de formalizar, porque nosotros los obispos de la región Buenos Aires estamos convencidos de que la droga mata, no solo la droga adulterada, toda droga mata y hay muertos continuamente. Hay que trabajar y aunar fuerzas de la sociedad, nosotros ofrecemos una experiencia que tenemos que es ‘Hogares de Cristo’, que es acompañar a jóvenes que con ayuda salen de eso”.

En esa línea, el obispo se mostró muy contento de este paso dado de manera conjunta con la Municipalidad y agregó: “Invito a la sociedad a no tener miedo al drogadicto, que es un hermano nuestro que ha caído en algo duro, difícil, que sufre mucho y que con cariño y acompañamiento se lo puede ayudar.

Por su parte, el párroco de Don Bosco, Carlos Morena, brindó detalles del proyecto que se realizará en el predio cedido. “Estamos trabajando con los ‘Hogares de Cristo’ que tienen un principio que es recibir la vida como viene, no importa qué has hecho antes. Y frente a las tres “C” de la droga que son muy negativas como la cárcel, el cementerio o la calle, nosotros ofrecemos otras tres “C” que son casa, colegio y club”.

A respecto, amplió: “En este predio el objetivo es armar un centro de día, donde todos los jóvenes, chicos, que necesitan un abrazo, un mate o un oído para comenzar a contar la vida -porque el que está en la droga tiene un dolor muy profundo que lo ha roto, que lo ha hecho tapar fundamentalmente ese dolor con la sustancia- y poco a poco vaya a sacando la historia que tiene, abriéndose, dejando la droga y poniendo palabras a lo que le pasa”.

Morena también contó que en la actualidad cuentan con cuatro dispositivos para chicos en distintos barrios, que se trata de casas convivenciales donde se alojan cerca de 40 jóvenes “que quieren salir, vivir de un modo distinto, sabiendo que hay otra alternativa”.

Por último, concluyó: “En este terreno queremos hacer un gran club, con muchas actividades donde los pibes puedan practicar deporte, hacer talleres de música o teatro. Creemos firmemente en la bondad de cada pibe. Necesitamos mucha ayuda, iremos trabajando y consiguiendo las cosas que sean necesarias. El predio está entre dos barrios populares, como La Ponderosa y Pecorena, y queremos que sea un foco de atención para que los pibes puedan estar ahí”.

Ayer se llevó a cabo la firma del convenio en el Palacio Municipal.

Comparte esto: Twitter

Facebook